BBB 20: Manu diz que Marcela e Daniel combinam pela cor da pele e é acusada de racismo

Manu Gavassi foi acusada de racismo no BBB 20

Manu Gavassi causou polêmica nas redes sociais ao fazer um comentário sobre o casal Marcela e Daniel no BBB 20. Em conversa com os dois, a cantora disse que eles combinam por causa da cor da pele.

“Para mim, casal que a cor combina, a cor das pessoas mesmo, é muito forte. Esteticamente falando, vocês são extremamente agradáveis, parabéns”, disse Manu.

Nas redes sociais, muita gente apontou que a fala da artista foi racista por criticar casais inter-raciais. Tanto que o nome de Manu foi um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta tarde.

Veja abaixo o vídeo e a repercussão:

e a fada manu gavassi que soltou uma pérola do racismo cordial no BBB hoje e o fandom CAGANDO para disfarçar o racismo com o descansa militante.

foi racista sim.

— Conecto pessoas através de livros na @winnieteca (@winniebueno) February 24, 2020