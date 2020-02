BBB 20: Marcela e Daniel finalmente se beijam, e Gizelly fica chateada

‘Vou me ferrar mais ainda. E saio terça ainda’, disse Marcela após o beijo em Daniel

Reprodução/Twitter Daniel e Marcela se beijaram no BBB 20



Finalmente rolou o primeiro beijo entre Marcela e Daniel no BBB 20. O casal se beijou na festa desta sexta-feira (14) após várias investidas de Daniel.

“Vou me ferrar mais ainda. E saio terça ainda”, disse Marcela após o beijo, lembrando que está no paredão desta semana. “Para com isso, deixa de besteira, você não vai sair”, disse o colega.

Quem não gostou da situação foi Gizelly. Melhor amiga de Marcela dentro da casa, ela não aprovou o novo casal. Na festa, ela chegou a se esconder para chorar.

A advogada deu um gelo em Marcela, que não gostou da atitude. “Você vai ficar assim comigo mesmo, sério?”, questionou a médica.

Bianca tentou apaziguar a situação entre as amigas e explicou para Marcela que Gizelly gosta muito dela. “Eu também gosto muito dela [Gizelly], mas não adianta. Como dizia meu ex, são dois trabalhos: ela ficar chateada e deschatear”, disse.

Depois, Marcela continuou preocupada com a chateação de Gizelly e foi conversar com Pyong sobre o assunto. “Ela está chateada porque ela acha que agora as prioridades vão mudar, que as coisas aqui dentro vão mudar”, disse o youtuber. “É ridículo isso, ela vai ser sempre a minha prioridade, a não ser que ela faça alguma coisa muito absurda aqui dentro”, respondeu a médica.