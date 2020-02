Petição quer show da banda do namorado de Bianca Andrade no BBB 20

Mais de 40 mil pessoas já assinaram petição para a banda Melim tocar no BBB 20

Reprodução/Instagram Bianca Andrade é namorada de Diogo Melim



Uma petição criada na internet pede um show da banda Melim no BBB 20. Um dos integrantes do grupo é Diogo Melim, namorado de Bianca Andrade. Ele excluiu do Instagram as fotos com a influenciadora após ela quase beijar Guilherme no reality show.

O abaixo-assinado foi criado no site Avaaz e já tem mais de 40 mil assinaturas. Os apoiadores querem que a banda entre no reality show para que Diogo possa confrontar Bianca.

O BBB costuma receber artistas para algumas festas. Na semana passada, por exemplo, o DJ Alok foi o convidado de uma festa e fez um show exclusivo para os participantes.

O flerte entre Bianca e Guilherme não irritou apenas Diogo. Gabi, que estava ficando com o modelo no BBB 20, não gostou nada da situação e teve uma crise de choro. O casal, no entanto, já voltou a ficar bem nesta terça-feira (11).