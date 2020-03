BBB 20: Babu, Pyong e Rafa Kalimann estão no paredão

Divulgação Votação aconteceu no domingo (15) e eliminado será conhecido na próxima terça (17)



Mais um domingo de Big Brother Brasil 20 e mais um paredão formado. Os anjos Ivy e Daniel decidiram abençoar Gizelly, que não podia ser votada para a berlinda.

O líder Felipe Prior decidiu indicar Pyong. Babu Santana e Rafa Kalimann já estavam no paredão, pois ele foi o primeiro eliminado da prova do líder da semana e ela, a última.

Com sete votos, Flayslane foi a mais votada da casa e, com isso, foi com Rafa e Babu para a prova Bate & Volta – e, ao vencer, se livrou do oito paredão dessa semana!