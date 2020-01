Anônimos vencem famosos em primeira prova de resistência do BBB 20

Reprodução/TV Globo Grupo Pipoca terá imunidade no primeiro Paredão do 'BBB 20'



O time Pipoca venceu a primeira prova de resistência do BBB 20 e ganhou imunidade após mais de nove horas de competição.

O apresentador Tiago Leifert anunciou na terça-feira (21) o início da prova. A disputa requiria que os brothers não deixassem um copo gigante esvaziar e para isso precisavam usar um copo menor para coletar o líquido que vazava, subir uma escada e depositar o conteúdo novamente no copão.

“Meu medo é que escapasse da minha mão o copo e caísse”, disse Victor Hugo ao fim da prova. O primeiro a desistir da prova foi o ator Babu. Horas depois, foi a vez de Marcela ser eliminada ao errar uma das etapas.

Com a vitória, o grupo de anônimos terá imunidade no primeiro Paredão do BBB 20.