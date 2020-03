BBB 20: Prior ganha celular e dá para a filha de Babu

Prior ganhou um celular e deu outro para Babu no BBB 20

Os participantes do BBB 20 tiveram a chance de ganhar smartphones em uma ação nesta segunda-feira (16). O líder Felipe Prior tirou a sorte grande e, além de ganhar um celular, teve o direito de dar um aparelho para um amigo.

Sem titubear, o arquiteto escolheu Babu, e o ator resolveu dar o smartphone para a filha, Laura. “Laurinha, é para você”, disse o carioca.

No Twitter, o público do BBB gostou da atitude de Prior:

Prior encontrou um card, ganhou um celular e depois mergulhou de novo até achar outro para dar de presente pro Babu ❤️ #BBB20 pic.twitter.com/rItHdK1hbY — lari (@laricand0) March 16, 2020

Prior deu um g8 play pro babu

Babu disse que ia da pra filha dele

Prior: Laurinha, é pra você #BBB20 pic.twitter.com/CfGvEH69E4 — Julia 🍺 (@SGxnavy) March 16, 2020

– O Prior achou um prêmio .

– Saiu da piscina e tentou ajudar o Babu a achar um pra ele.

– Avisaram que ainda restavam dois prêmios.

– Prior pulou na piscina, se matou pra achar mais um pra dar pro Babu!

– Conseguiu e deu pra ele o celular! AMIZADE. O. NOME. DISSO! ❤️ #BBB20 pic.twitter.com/eFCYB1R6iY — Escolhas da Ju (@escolhasdaju) March 16, 2020

Antes do celular de Prior, Babu já tinha recebido um outro presente no BBB 20. Em uma outra prova, Rafa deu um videogame para o filho do ator.