BBB 20: Prior diz que já ‘pegou mais mulher’ que Renato Gaúcho

Reprodução/Twitter/ROBERTO VINÍCIUS/ESTADÃO CONTEÚDO Felipe Prior provocou Renato Gaúcho no BBB 20



Na festa desta quarta-feira (4) do BBB 20, Felipe Prior e Babu imaginaram como seria um papo da dupla com Renato Gaúcho, técnico do Grêmio.

O ex-jogador é conhecido por ser galanteador, mas Prior garantiu que é melhor que Renato nesse quesito. “Renato, tu é muito bom, mas no Carnaval eu tenho certeza que fui melhor que você”, disse o arquiteto.

“Amanhã quero a manchete: ‘Felipe Antoniazzi Prior diz que já pegou mais que Renato Gaúcho'”, continuou. “Nem jogador eu sou, só nasci com esse rostinho bonito.”

Babu ficou se desculpando pela fala de Prior. “Renato, desculpa ele, está bêbado. Ele é garoto”, brincou o ator.

Veja o momento abaixo: