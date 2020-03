Prior se revolta com nova punição de Daniel e promete perder estalecas: ‘Cheguei ao limite’

Reprodução/Globo Felipe Prior se irritou com Daniel por repetidas punições



A madrugada do BBB 20 foi palco de polêmica durante a festa Boteco. Felipe Prior se irritou com mais uma punição de Daniel – que vem perdendo estalecas por diversos motivos banais ao desrespeitar as regras da casa, como circular sem microfone. Desta vez, o rapaz resolveu olhar a produção por trás da cortina e perdeu 300 estalecas.

Completamente revoltado, Prior resolveu pular na piscina para também ser punido. E disparou: “Se você perder, perco igual, Perdeu 50, eu também perco 50. Todo mundo aprende, se você não quer, eu também não quero. Vamos todo mundo morrer de fome, eu me revoltei agora, cheguei ao meu limite.”

Felipe ainda mandou recado para parte da casa, que contemporiza o comportamento de Daniel: “Eu quero ver se as pessoas vão passar a mão na cabeça igual. A única forma de eu mostrar pro público o que está acontecendo é essa.”

Daniel até tentou se justificar: “Não faço por querer, tu sabe que eu sou retardado.” Marcela, no entanto, tirou o brother do local e foi acalmá-lo.

Assista abaixo: