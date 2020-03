BBB 20: Pyong perde a linha com Daniel: ‘Quero ver ele reclamar para a Marcela’

Pyong se irritou com mais uma punição de Daniel no BBB 20

Reprodução/Globo Pyong se irritou com Daniel no BBB 20



Pyong perdeu a paciência com Daniel nesta terça-feira (10), no BBB 20. O mágico reclamou com colegas de confinamento sobre a atitude do ator.

Daniel descumpriu uma das orientações da produção do programa, o que deixou Pyong irritado. Ele discutiu com o gaúcho, mas depois foi desabafar com as amigas. “Eu parei. Quero que se f*** todo mundo, quero que vocês tomem estalecada, que se f*** a casa toda e o Dani também. Não vou falar mais com ninguém para não ficar de chato com todo mundo”, disse.

Desde que entrou no reality show, Daniel tem recebido uma série de advertências e punições da produção. Agora, o gaúcho tem -90 estalecas. “Vocês gostam de tomar bronca? Então f***-se”, afirmou Pyong. “É para geral da casa, mas o Dani, especificamente, foi o que me irritou”, continuou.

O hipnólogo ainda disse que ficou irritado com o fato de Daniel achar estar certo. “Ele fica respondendo, como se estivesse respondendo a produção. Não questiona! Se tomou bronca, é bronca”, reclamou. “Quero ver ele reclamar para a Marcela e a Marcela vir falar comigo”, disse o youtuber sobre a namorada de Daniel na casa.

Pyong irritado c o Daniel. "agora eu quero q se phoda todo mundo…" " quero ver depois ele ir reclamar c a Marcela…" – Sabia q ele iria reagir depois do jogo ontem. Protege todos e de nada adiantou. Mesmo q ele já tivesse previsto, mas no ao vivo vai na carne. #BBB20 pic.twitter.com/JY4ybOdQR6 — 𝕯𝖗𝖎𝖈𝖆 🇧🇷 🐦🐻🍺 (@Camarote_BBB) March 10, 2020

Pyong: não vou falar mais nada pra ninguém. Deixa todo mundo passar fome… phoda-se! Cada um com suas broncas. #BBB20 pic.twitter.com/8DU91LgrqH — 𝕯𝖗𝖎𝖈𝖆 🇧🇷 🐦🐻🍺 (@Camarote_BBB) March 10, 2020

Ivy: achei q o açaí estava na mesa e não guardado na geladeira… Pyong: o meu tb estava na geladeira. Só q o aviso foi "consumo imediato…" #BBB20 pic.twitter.com/0S4C78ZLTq — 𝕯𝖗𝖎𝖈𝖆 🇧🇷 🐦🐻🍺 (@Camarote_BBB) March 10, 2020

Pyong: o problema não é ele (Daniel) fazer, é ficar reclamando depois.

Gizelly: agora vai ficar de birra vcs dois? Pyong: até passar, vai. Parece q não aprende. #BBB20 pic.twitter.com/mvjS9IMiRa — 𝕯𝖗𝖎𝖈𝖆 🇧🇷 🐦🐻🍺 (@Camarote_BBB) March 10, 2020

Depois, Gizelly e Thelma foram conversar com Marcela e Daniel sobre o assunto. A médica defendeu o namorado e disse que Pyong está muito chato.

marcela defendendo o sabugo e choca um total de 0 pessoas. #BBB20 pic.twitter.com/X1W1u6SRVD — a.🌪 (@dessacomentaa) March 10, 2020

O BBB 20 vai conhecer mais um eliminado nesta terça. Estão no paredão Babu, Manu e Victor Hugo.