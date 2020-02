BBB 20: Pyong finalmente abandona roupa preta e veste camiseta laranja

Pyong cumpriu promessa e vestiu roupa colorida após voltar do paredão no BBB 20

Reprodução/Globo Pyong usou camiseta laranja no BBB 20



Depois de passar praticamente duas semanas só com roupas pretas, Pyong finalmente mudou de estilo no BBB 20. Nesta quarta-feira (5), o mágico surgiu com camiseta laranja e bermuda azul e fez a alegria da casa.

A mudança foi por causa do resultado do paredão desta terça-feira (4), que eliminou Petrix. O youtuber era um dos indicados. “Brasil, é só por 24 horas porque eu fiquei na casa!”, avisou.

“Você arrasou. Gostei bastante”, elogiou Ivy, que entrou na casa ontem após passar quatro dias na casa de vidro. “Obrigada, Brasil. A gente está vendo essa cena por causa de vocês”, brincou Rafa.

Pyong ficou em terceiro no paredão de ontem. Petrix foi eliminado com 80,27% dos votos. Hadson foi o segundo mais votado, com 18,63%, seguido por Pyong (0,66%) e Babu (0,44%).