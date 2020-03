Pyong hipnotiza brothers, e Guilherme reclama com Gabi: ‘Quer entretenimento’

Reprodução/Globoplay Hipnólogo animou madrugada dos brothers, mas nem todo mundo quis curtir a brincadeira



A madrugada desta terça-feira (3) foi agitada na casa do BBB 20. Pyong Lee finalmente hipnotizou os brothers, que ficaram impressionados com os “poderes” do participante.

Rafa, Thelma, Ivy, Prior, Daniel quiseram ser hipnotizados por Pyong. Ivy se sentiu bêbada após doses imaginárias de gin, enquanto Rafa ria e chorava apenas com o toque do hipnólogo. Prior esqueceu o próprio nome na brincadeira, e Manu se passou pelo apresentador Tiago Leifert para a ilusão de Ivy e Rafa.

Meu deus imagina ser amigo do Pyong e ficar bebado o carnaval todo apenas hipnotizado sem gastar dinheiro???? SONHO #BBB20 pic.twitter.com/qnU2wZhpi7 — PEDRÃO (@Itspedrito) March 3, 2020

Enquanto a turma se divertia na sala, no parte externa Flay detonou Prior por participar da sessão de hipnose. Já no quarto, Guilherme e Gabi discutiram sobre a decisão da sister de se enturmar com os outros.

“Eu falei pra você que não quero ficar aqui, não vou fazer parte disso. As coisas com ele [Pyong] são muito claras e, para mim, isso que ele fez só piorou a situação. Ele ficou falando várias vezes que ia fazer [a hipnose] e por que você acha que fez hoje? Ele quer entretenimento, mostrar para o público porque ele tem que ficar. É o que ele tem para mostrar”, reclamou Guilherme para a namorada.

Apesar da cantora dizer que só foi ver a brincadeira e até argumentar que Prior também estava lá, o brother continuou pressionando por apoio. “Ele é meu concorrente no Paredão. Não tem problema, linda, [você estar lá]. Eu nenhum momento eu reclamei de você estar lá”, completou.