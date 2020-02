BBB 20: Polícia Civil abre inquérito para investigar suposto abuso sexual de Pyong

Pyong Lee é acusado de abuso sexual contra Marcela e Flayslane no BBB 20

Reprodução/Globoplay Pyong Lee está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio



A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar acusações de abuso sexual contra Pyong Lee. A investigação acontece após o hipnólogo tentar beijar Marcela e apertar o bumbum de Flayslane no BBB 20, em uma festa na madrugada de domingo (9). A informação é do portal UOL.

Segundo a polícia, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) está apurando os fatos. O órgão é o mesmo que investiga o ginasta Petrix Barbosa também por acusações de abuso sexual no reality show da Globo.

No domingo, Marcela e Flayslane foram convocadas pela produção do BBB para falar sobre os episódios, mas disseram que não se sentiram assediadas ou abusadas pelo youtuber. Ele também foi chamado ao confessionário e foi repreendido pela conduta.

Depois da repreensão, o mágico pediu desculpas à mulher, Sammy Lee, pelo que fez na festa. “Perdi o controle, não vai acontecer de novo”, disse Pyong em depoimento no confessionário.

Pyong Lee foi um dos assuntos mais comentados do Twitter no domingo por causa das acusações. Internautas pediram a expulsão dele do reality show, assim como fizeram com Petrix na semana passada.