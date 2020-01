Pyong Lee explica por que aceitou entrar no ‘BBB 20’ mesmo com a mulher grávida de 8 meses

Pyong Lee e Sammy Lee gravaram um vídeo para explicar por que o mágico aceitou o convite para o ‘BBB 20’

Reprodução/Instagram Sammy Lee, mulher de Pyong Lee, está grávida de 8 meses; mágico está no 'BBB 20'



O hipnólogo Pyong Lee usou o Instagram nesta terça-feira (21), dia da estreia do “BBB 20“, para explicar por que aceitou participar do reality show mesmo com a mulher, Sammy Lee, grávida de 8 meses.

Em um vídeo ao lado da esposa, o influenciador reconheceu que a decisão não fácil, mas afirmou que foi tomada em conjunto com ela. “Eu falei para ela no jantar, de forma suave e falei: ‘Se for não, é não e eu quero saber o que você pensa’. Aí fomos jantar, ela ficou super feliz, compreensiva até eu falar que era durante o parto do Jake”, disse.

“Eu falei que preciso de um tempo para orar. Aí Deus colocou um peso no meu coração, sobre as mensagens que recebo de gente com depressão, fico sofrendo junto com as pessoas. Deus colocou um peso no meu coração, olha o tanto de vidas que vocês vão alcançar de uma vez”, continuou.

Pyong Lee admitiu que não deve acompanhar o parto do primeiro filho, a não ser que ele saia do programa já nas primeiras semanas, mas disse que fará de tudo para tentar ver pelo menos uma foto dele. “Ela é uma mulher forte que vai passar pelo parto com uma pessoa que ela confia. Provavelmente vocês vão conhecer e ver o rostinho do Jake antes de mim e talvez eu ganhe alguma prova e eles mostrem um vídeo ou uma foto da Sammy com o Jake. Eu vou me esforçar muito para isso”, afirmou.

Veja o vídeo abaixo:

Pyong Lee está no grupo Camarote, só com influenciadores. A equipe perdeu a primeira prova do “BBB 20”, na manhã desta quarta-feira (22), e vai compor exclusivamente o paredão desta terça-feira (26).