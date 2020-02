BBB 20: Rafa diz que não confia em Bianca e não quer amizade com ela fora do programa

Rafa Kalimann lembrou de briga com Bianca Andrade e ainda criticou a postura da empresária no caso envolvendo Mari e os homens da casa

Reprodução/Globo Rafa e Bianca tretaram em festa na semana passada



Em conversa no BBB 20, nesta terça-feira (4), Rafa Kalimann voltou a criticar Bianca Andrade. A influencer lembrou da briga que teve com a empresária na semana passada e afirmou não confiar nela.

“Perdoei de coração aberto, mas não consigo confiar”, admitiu Rafa. “Não acredito que tenha sido pelo álcool. Para mim, ela entrou com essa estratégia e com essa intenção”, continuou.

A influenciadora ainda comentou o fato da empresária não ter acreditado em Marcela e Gizelly quando elas disseram que Hadson e os homens da casa tinham um plano para seduzir Mari.

“O que aconteceu em relação a você [Mari] só reforçou. É uma pessoa que não condiz com o que fala. Ela é uma pessoa que eu não quero perto de mim fora da casa”, afirmou Rafa.

A postura de Bianca Andrade no caso de Mari também pegou mal nas redes sociais. Desde segunda-feira (3), ela tem sido alvo de uma campanha de “cancelamento” por não ter apoiado a colega. No Instagram, a empresária já perdeu mais de 200 mil seguidores, mas segue com mais de 9 milhões.