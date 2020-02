BBB 20: ‘Não consigo olhar muito para o Petrix’, diz ex-participante da casa de vidro

Em entrevista ao ‘Mais Você’, Renata, que estava na casa de vidro do BBB 20, criticou Petrix

Reprodução/TV Globo Petrix, Caon e Renata participaram do BBB 20



Renata, participante que saiu da casa de vidro do BBB 20, esteve no “Mais Você” desta quarta-feira (5) com Caon, que também estava na casa de vidro, e Petrix Barbosa, que também foi eliminado do reality nesta terça-feira (4).

Ela aproveitou para criticar Petrix, acusado de ter assediado Bianca Andrade e Flayslane dentro da casa. “Eu ouvi o público. Até não consegui ainda olhar muito para o Petrix. Desculpa, mas o pessoal tá muito chateado com ele, mesmo”, disse.

Questionada pela apresentadora Patrícia Poeta, ela afirmou que não se sentia bem com “algumas atitudes que ele teve na casa”. “Tô do lado do público. Não consegui acompanhar o programa, mas eu interagi lá com eles, diretamente”, explicou.

E a Renata da casa de vidro que humilhou o Petrix ao vivo em rede nacional no Mais Você kkkkkkkkkkkkkkkkk 😂 #BBB20 #BocaRosa pic.twitter.com/y4kBq9nDlI — Treta Dos Famosos (@tretadosfamosos) February 5, 2020

Em outro momento, o ginasta disse que tinha o carinho de todos na casa do BBB. “Chegamos a fazer uma oração para eu ficar e depois eu falei ‘estou forte, vai acontecer o melhor pra mim’. E o melhor pra mim foi sair.”

Ao longo dos últimos dias, o participante se envolveu em diversas polêmicas, tendo sido acusado de assediar suas colegas Bianca Andrade e Flayslane, chegando a receber uma intimação para prestar depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Internautas também pediram sua expulsão após ter derrubado Pyong na disputa pelo Big Fone.

*Com Estadão Conteúdo