Thelma chora de fome no BBB 20 e Daniel debocha: ‘Olha a cara dela’

Reprodução/Globo Médica teve que pedir comida aos colegas; ela e demais participantes estão na 'xepa' e próxima compra acontece apenas na sexta-feira (21)



A sister Thelma chorou na madrugada desta terça-feira (18) por estar com fome na casa do BBB 20. A médica acordou no meio da noite reclamando de dor de estômago e perguntou se podia comer algo dos colegas.

“Que horas são? Eu posso comer um biscoito?”, indagou Thelma. Manu Gavassi prontamente ofereceu alguns biscoitos à ela. “Eu estou com muita fome, que vontade de chorar”, completou a sister, que chorou logo em seguida.

“Passar fome é a maior desgraça do mundo, ainda mais quem sempre teve tudo”, falou Gizelly. Thelma faz parte do grupo”xepa” e precisa, assim como os colegas, racionar comida até a próxima compra, que acontecerá na sexta-feira (21).

Ao passar pelos brothers que estavam na área externa, Thelma comentou que estava com fome e Daniel debochou da situação. “Olha a cara dela! ‘Tô com fooome'”, disse.

Nas redes sociais, a frase “Fome não é entretenimento” viralizou por cobrar medidas de Boninho e da produção do reality show sobre o assunto.

Veja os trechos:

Thelma acorda chorando. CHORANDO DE FOME!! Culpa de quem? De quem deu ZERO estalecas Faz alguma coisa produção!! FOME NÃO É ENTRETENIMENTO pic.twitter.com/lSb5667tXo — ✨🌸Jana✨🌸 (@JanayBand) February 18, 2020

pra quem não viu o daniel rindo da thelma com fome, tá ai.

esse macho é tão escroto quanto qualquer outro da casa #BBB20

pic.twitter.com/MN4Gv0TGCw — rellou mandi 🌪️🦄 (@oanavit) February 18, 2020

A Thelma está na xepa por muitas semanas e acordou chorando porque estava com fome e teve que trocar com Daniel 3 pacotes de biscoito por 1 ovo Chorar por causa de fome nunca foi motivo de diversão. Desumano #BBB2O Fome não é entretenimento pic.twitter.com/UCajtrjoja — Carminha Sincera 🆗 (@RainhaCarminha) February 18, 2020