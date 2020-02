Thelma critica Lucas por não doar estalecas para compra de comida

A tarde deste sábado (15) começou quente no Big Brother Brasil. Depois de não contribuir com nenhuma estaleca para as compras no mercado, Lucas despertou a revolta de Thelma, que não poupou críticas ao participante. “Você é um macho escroto”, gritou.

De acordo com Thelma, a atitude de Lucas não é legal, uma vez que o participante não contribuiu com nada para as compras da semana e, assim como todos na casa, vai comer normalmente.

Durante a discussão, a sister disse que o participante é “um macho escroto” e que vai deixar o programa com vergonha de tudo que falou e fez no programa. Em resposta, Lucas afirmou ter muito orgulho de tudo que vem fazendo ao longo do reality.

A confusão repercutiu fortemente no Twitter e chegou ao topo dos assuntos mais comentados da rede social. Confira!

thelma xingando parece um quadro pintado a óleo de alguma revolução pic.twitter.com/FkoAs679Xf — brenda furacão (@giginitta) February 15, 2020

faltou so a thelma fazer isso na comida do lixo do lucas pra ficar 110% perfeito #bbb20 pic.twitter.com/UXV1k96ToD — instagram: pedro.rafhael (@falarafha) February 15, 2020

Depois da confusão, o líder da semana, Guilherme, disse considerar mandar Lucas para o paredão.