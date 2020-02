BBB 20: Victor Hugo vence jogo da memória e é o novo anjo

Victor Hugo é o novo anjo da semana no BBB 20

Victor Hugo venceu um jogo da memória e virou o novo anjo do BBB 20, nesta sexta-feira (14).

O psicólogo disputou com Pyong até os últimos momentos, mas disparou na frente na rodada final e conseguiu o anjo. Agora, ele poderá imunizar um amigo no paredão de domingo (16).

Além do poder da imunidade, Victor Hugo escolheu dois participantes para o monstro. Ele indicou Bianca e Flayslane, que ainda tiveram de sair do grupo VIP e foram para a xepa.

O anjo de Victor Hugo coroa uma semana de sorte do maranhense. No domingo (9), ele escapou do paredão na prova bate-volta, e na quinta-feira (13) escapou novamente ao trocar de lugar na prova do líder, fazendo com que Marcela fosse para a berlinda.

A formação do paredão acontece no domingo (16) e o resultado sai na terça-feira (18).