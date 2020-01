BBB 20: Victor Hugo diz que não confia em ninguém na casa: ‘Não sinto bom coração’

Victor Hugo disse que não quer mais ficar no grupo em que está porque não sente bom coração das pessoas

Reprodução/Globo Victor Hugo reclamou dos colegas de BBB 20



Victor Hugo foi ao confessionário do BBB 20, nesta quarta-feira (29), desabafar sobre sua relação com os companheiros de casa. Ele falou que não confia em nenhum dos participantes.

Na fala, o psicólogo disse que não está confortável com o grupo em que está e não sente coração bom das pessoas. “Eu percebi que a Gizelly e o Hadson querem me levar para a Xepa, mas eu também não quero mais ficar no grupo que estou, não estou me sentindo confortável. Ninguém está em uma good vibe, não sinto bom coração de ninguém ali”, afirmou.

“Na verdade não confio em ninguém da casa, só em vocês, meu público”, continuou o maranhense.

Antes, Victor Hugo já havia reclamado de colegas da casa. Ele afirmou que os participantes famosos estava “produzindo conteúdo” dentro do programa.”A sensação que me passa é de que vocês estão produzindo um conteúdo para um público. Não quis dizer que é uma atuação”, disse para Bianca Andrade no domingo (26).

Marcela, por outro lado, criticou a conduta do psicólogo no programa. “Ele não é real, desculpa”, falou à Gizelly sobre o maranhense, na terça-feira (28). “Para mim, o jogo dele, desde o começo, é ir de um em um com uma história que tenha a ver com você”, disse a médica.