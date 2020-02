Victor Hugo se declara por Guilherme e lamenta: ‘Não quero que ele se afaste’

Reprodução/Globo Victor Hugo chamou a atenção em festa nesta madrugada



Victor Hugo chamou a atenção durante a festa do líder na madrugada desta quinta-feira no BBB 20. O brother confessou que está gostando de Guilherme, se declarou ao brother e desabafou com Mari Gonzales e Gabi – que está ficando com Gui.

“Eu estou bem, mas estou um pouquinho triste. Não quero que ele se afaste de mim. Eu falei para ele [que eu gosto dele]”, contou Victor em papo com Mari. Ela ainda tentou consolá-lo: “Ele gosta de você como pessoa, como amigo, não vai se afastar por isso. Pelo pouco que conheço o Gui, isso não é um motivo.”

Alterado pelo álcool, o psicólogo chegou a agarrar Guilherme, beijar seu rosto e se recusar a largar. Gizelly apartou a situação, gritando: “se ele não te quer, supera!”

Guilherme percebeu a situação e, em conversa com Marcela e Pyong, disse: “Ele veio até me pedir selinho, não dá pra dormir com ele. Ele queria dormir junto comigo e a Gabi. Não tenho problema nenhum, só não quero ficar iludindo.”

Gabi, que está envolvida com Gui, também falou com o amado: “[Victor Hugo] Falou que agora está gostando de você, mais de você. Ele quer você mais do que me quer.”