BBB 20: Victor Hugo confessa aos colegas que é virgem e assexual

Em conversa com Manu Gavassi , Bianca Andrade e Thelma, Victor Hugo contou que nunca fez sexo

Reprodução/Globo Victor Hugo em conversa com Manu Gavassi, Bianca Andrade e Thelma



O psicólogo Victor Hugo, de 25 anos, contou aos colegas de BBB 20 que é virgem. Em conversa nesta quinta-feira (23), ele ainda falou que é assexual.

O papo começou quando Manu Gavassi perguntou para o maranhense se ele era gay. Victor Hugo, então, explicou que é assexual – e ainda ensinou que o termo assexuado só pode ser utilizado para plantas e animais.

Respondendo a uma pergunta de Bianca Andrade, ele confirmou que é virgem. “A principal questão [de ser assexual] é o interesse sexual. Não significa que eu não faria ou que não faço. No meu caso, eu não faço. Eu sou virgem, 100%”, afirmou.

Victor Hugo é um dos integrantes do grupo Pipoca e está imune nesta semana. O primeiro paredão do BBB 20, que será formado no domingo (26), terá apenas membros do grupo Camarote. A eliminação acontece na terça-feira (28).