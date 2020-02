BBB 20: Felipe diz para Victor Hugo usar roupa fedida na prova do líder para ter vantagem

Victor Hugo ficou preocupado porque a camiseta dele não secou direito e ficou com mau cheiro

Com a cabeça na prova do líder desta noite (13), no BBB 20, Victor Hugo foi buscar atrás de uma camiseta esportiva, mas não encontrou nenhuma limpa. Mas, para Felipe, isso pode ser uma vantagem para o psicólogo.

Reclamando de que a camiseta não tinha secado direito e estava com mau cheiro, Victor recebeu um “conselho” do colega. “Se for uma prova dentro do carro, vai com meia molhada, pra ficar fedendo”, disse Prior, apostando que a prova de hoje será de resistência.

Em tom de brincadeira, Babu corroborou a fala de Felipe e disse que iria soltar pum no carro. “Tem repolho ali, vou comer repolho com ovo”, brincou.

Ainda preocupado com a roupa fedida, Victor Hugo pediu perfume emprestado. “Não adianta botar perfume”, avisou Flayslane. “Fica podre”, disse. Guilherme, então, aproveitou para dar dicas de lavagem de roupas. “Quando não seca direito, tem que lavar de novo e secar”, explicou.

Veja o vídeo abaixo:

A saga da roupa fedida do VH continua #BBB20 pic.twitter.com/0aiza7OkRN — Renan (@RealitysComment) February 13, 2020

Esta não é a primeira vez que a higiene de Victor Hugo é pauta. Nesta semana, algumas participantes reclamaram do mau cheiro dele, especulando que as roupas não secam direito. Veja o vídeo abaixo: