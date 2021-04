‘BBB 21’: Após ser acusada de xenofobia, Monique Alfradique se desculpa por comentário sobre Caio

Durante o ‘Plantão BBB’, a artista decidiu dar ao participante, que é do interior de Goiás, uma imagem de pamonha: ‘Essa coisa do interior que ele tem já né’, afirmou

Reprodução/ TV Globo Fazendeiro Caio veio do interior de Goiás



A atriz Monique Alfradique se desculpou nesta terça-feira, 13, por declarações feitas sobre o participante do “Big Brother Brasil 2021” Caio. Durante o “Plantão BBB”, a artista decidiu dar a Caio, que é do interior de Goiás, uma imagem de “pamonha”, comida típica no Nordeste, mas também bastante popular em outras regiões do Brasil. “O Caio… O Caio eu vou dar pamonha, que é essa coisa do interior que ele tem já né”, disse Monique. Na hora, a apresentadora Ana Clara disparou: “Hm, sei, essa reposta do interior aí eu vou ignorar.”

Nas redes sociais, a atriz foi chamada de xenofóbica, e a hashtag “Caio merece respeito” chegou aos assuntos mais comentados do Twitter. Algumas horas depois, ela publicou uma sequência de stories se desculpando. “Eu acabei de participar do Plantão BBB, recebi muitas mensagens e fui rever minha participação no programa. Eu tive uma colocação equivocada. E vim aqui pedir desculpas para vocês, em nenhum momento quis ofender ninguém, nem nenhum participante, nenhuma região, pelo contrário, quero dizer que respeito todas as regiões do nosso Brasil e toda a nossa diversidade”, afirmou.

A atriz Monique Alfradique apareceu em suas redes sociais pra pedir desculpas sobre o ocorrido no programa de hoje, o mais importante é a pessoa reconhecer que errou diante disso e continuar aprender e evoluir cada vez mais! 🙏 CAIO MERECE RESPEITO!pic.twitter.com/vDGt576Ngk — Portal Caio Afiune 🤠 (@portalcafiune) April 13, 2021