Anitta manifesta torcida para que Lina seja campeã do BBB 22

Participante está no paredão e corre o risco de ser eliminada; cantora realizou um mutirão para deixá-la no reality

Reprodução/Instagram/anitta - 18/01/2022 Anitta afirma que quer Lina como campeã do BBB 22



A cantora Anitta utilizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 28, para expressar a sua torcida no atual paredão do Big Brother Brasil 22 e definir quem ela quer que seja vença o reality: Lina. A artista publicou em seu Twitter que, todas as vezes em que a participante esteja correndo risco de ser eliminada, um mutirão será realizado. “Cada vez que ela for pro paredão eu paro tudo que estiver fazendo pra puxar mutirão pra essA monA ficarrrr (sic). Vambora, fãs. Peço com todo o coração. Essa luta representa muito”, opinou Anitta. A sister foi ao paredão por indicação do líder Paulo André, que a escolheu por ser “alvo dela há algumas semanas.”