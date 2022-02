Após desistência do ‘BBB 22’, Patrícia Abravanel presta apoio a Tiago: ‘Seguiu seu coração’

Cintia Abravanel, mãe do ex-brother, também desabafou nas redes sociais: ‘Não teve medo de se expor’

Reprodução/Instagram/@patriciaabravanel/Reprodução/Instagram/@tiagoabravanel Tiago Abravanel desistiu do Big Brother Brasil na tarde deste domingo, 27



Após a desistência repentina do Big Brother Brasil, Tiago Abravanel recebeu mensagens de apoio de sua família. Nas redes sociais, sua tia, Patrícia Abravanel disse que a saída de Tiago do reality show foi “linda” e “emocionante”. “Ti, você foi corajoso por seguir seu coração. Tanto na hora de entrar quanto na hora de sair. Baita saída linda! Emocionante! Escrevi isso no grupo ontem, mas quero deixar aqui com todo meu amor”, publicou. Integrante do grupo camarote, o ator apertou o botão de desistência do ‘BBB 22’ na tarde deste domingo, 27. O neto de Silvio Santos estava na mira dos participantes e era cotado para ser indicado ao paredão desta semana.

A mãe, Cintia Abravanel, também se posicionou após o filho ser alvo de críticas pelas supostas motivações de sua desistência. Em vídeo, a filha de Silvio Santos afirmou que Tiago foi corajoso ao se expor em rede nacional. “Obrigada pelo presente que você é na minha vida. Obrigada por não se perder de si mesmo e pelo exemplo que você foi”. Cintia contou que soube, ao assistir o programa, que seu filho estava se preparando para deixar o ‘BBB 22’. “Quando vi você mexendo a necessaire, olhando o colar e as coisas, eu sabia que você ia sair. Você estava ali vendo os seus valores. Esse menino que não tem medo de se expor, que tem a coragem de ser assumido na vida perante o país inteiro. Pior do que colocar o dedo na boca é destilar a maldade que sai de dentro dela, o julgamento”, desabafou.