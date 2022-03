Arthur Aguiar vence, pela segunda vez, a Prova do Anjo do BBB 22

Brothers disputaram prova em dupla; o par que fizesse o tempo mais rápido disputaria entre si o colar desta semana no reality

Reprodução/Twitter/@MimiAugusto

A Prova do Anjo do Big Brother Brasil 22 deste sábado, 05, foi uma dinâmica patrocinada pelo PicPay e os brothers a disputaram em duplas, através de um sorteio, e a sorte definiu que o jogo aconteceria com as seguintes parcerias: Lucas e Natália, Jade e Eslô, Laís e Vinícius, Arthur e Eliezer, Paulo e Lina, Gustavo e Jessi. Douglas não participou pois tirou a ‘bolinha do veto’ e Scooby, por ser líder, também ficou de fora.

Na dinâmica, as duplas foram divididas com camisetas ‘com PicPay’ e ‘sem PicPay’. O jogador que utilizar a identificação ‘sem PicPay’ precisaria entrar em uma piscina para procurar cinco cubos. O outro, ‘com PicPay’, teria de pegar o item e encaixar em uma plataforma. Cada cubo tem uma palavra-chave descrita em vermelho e, após a junção dos ‘quadrados’, as palavras-chaves precisam corresponder ao anúncio em um celular posicionado. Quem fizer em menos tempo, vai a final. No fim, os integrantes da dupla mais rápida se enfrentarão em busca do prêmio. A dinâmica ficou com a seguinte classificação final:

– Arthur e Eliezer: 118,8 segundos;

-Paulo André e Lina: 159,5 segundos;

– Gustavo e Jessilane: 185,9 segundos;

– Vyni e Laís: 287,2 segundos;

– Eslovênia e Jade: 581,1 segundos;

– Natália e Lucas (desclassificados) : 174,1 segundos

Eli e Arthur se enfrentaram no embate para definir quem irá portar o colar do Anjo e ter o direito de imunizar um brother do paredão desta semana. Cada um teria sua própria piscina com os cubos e terão de realizar todas as etapas sozinhos. Arthur finalizou sua participação mais rápido que Eliezer e se tornou, pela segunda vez, o novo anjo do BBB 22. Por fim, o novo dono do colar escolheu Laís, Eslô e Lina como o trio de monstros da semana e as três terão de se vestir de ‘cavalinhos’ e apostar corrida de ‘cavalinhos-de-pau’ sempre que uma sirene tocar. Caso não cumpram a determinação, o castigado perderá 300 estalecas.