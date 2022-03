Arthur ganha prova do anjo e dá castigo do monstro para Viny e Eliezer

Dupla terá de carregar uma melancia até a hora da formação do paredão, na noite deste domingo

Reprodução/TV Globo Arthur Aguiar celebra a sua vitória na prova do anjo do "BBB 22"



O cantor e ator Arthur Aguiar venceu a prova do anjo pela terceira vez no “BBB 22”. Os participantes tinham de responder questões de múltipla escolha após assistirem a vídeos do TikTok. Na final, após três rodadas, Arthur venceu Paulo André após acertar quantas vezes a luz do quarto foi acesa no vídeo. Na hora de definir o castigo do monstro, o anjo da semana preferiu não tirar ninguém do VIP nem indicar Laís, que havia sido castigada por ele na semana anterior. Eliezer e Vyni foram os escolhidos. Os dois terão de carregar uma melancia até a hora da votação do paredão, neste domingo, 13, e perderão 300 estalecas cada um se a largarem.