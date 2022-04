‘BBB 22’: Abalado por erro em prova, Arthur Aguiar chora e teme repetir Gil do Vigor no último paredão

Ator acredita que todas as outras torcidas se juntarão para tirá-lo da final

Reprodução/TV Globo Após perder a a última prova do "BBB 22" para Paulo André, Arthur Aguiar é consolado pelo atleta



Favorito ao prêmio de R$ 1,5 milhão do “Big Brother Brasil 22”, o ator Arthur Aguiar ficou visivelmente abalado com o erro que o levou ao último paredão da temporada. Em uma prova de resistência que durou 19 horas e dez minutos, o “Pãozinho” se esqueceu de apertar o botão após cumprir uma das etapas e, por isso, foi eliminado, entregando a vitória para Paulo André. “Todas as vezes eu bati várias vezes no botão. Por que eu não fiz isso nessa? Só vou acreditar que não bati no botão quando assistir”, lamentou Arthur, chorando. “Corro o risco de nem ir para a final”, acrescentou. “Pô, você está viajando”, rebateu PA, tentando animar o amigo.

Depois, em bate-papo com Eliezer, Arthur voltou a dizer que pressente a eliminação. Após ouvir o brother declarar que acha que vai “rodar”, o ator e cantor explicou por que tem outra opinião. “Eu tenho muito mais torcida contra do que você. As pessoas vão votar contra. Por que eu não queria passar por esse paredão? Porque se eu fosse para a final, quem é contra mim não tem como votar contra mim, a não ser que ela vote para outra pessoa ganhar. Mas ela não tem como votar para eu sair. É uma sensação de nadar, nadar e morrer na praia”, disse. “Acho que vão ter outras torcidas que irão se juntar. Igual aconteceu com o Gil. Por isso eu não queria ir.”

Quem está mais em risco, no entanto, é Eli. Tanto a equipe de Arthur Aguiar quanto a de Douglas Silva orientou suas torcidas a votarem no “pipoca” neste paredão. “A essa altura, qualquer decisão é difícil, mas precisamos ser estratégicos, racionais e obviamente ouvir vocês também. Arthur não tem nada contra nenhum dos dois participantes, mas precisamos tomar uma decisão. Nesse paredão, seremos #foraEli”, pontou o perfil de Arthur no Twitter. Já o time de Eliezer não recomendou o voto em ninguém, apenas pediu para os fãs do designer deixá-lo no jogo.