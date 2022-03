‘BBB 22’: Arthur Aguiar e Gustavo disparam contra Jade em Jogo da Discórdia

Influenciadora foi colocada como ‘incoerente’ pelos brothers e protagonizou as maiores discussões da noite

Reprodução/ TV Globo Jade foi alvo de Arthur e Gustavo no Jogo da Discórdia



No Jogo da Discórdia do Big Brother Brasil 2022 desta segunda-feira, 7, os brothers fizeram uma dinâmica simples de apontar quem é ‘incoerente’ no programa, mas que rendeu muita discussão. O primeiro embate da noite foi entre Lucas e Eliezer, sobre os votos do último domingo. Eslovênia e Gustavo também discutiram por não terem dado ‘bom dia’ um para o outro. No entanto, a protagonista do jogo foi Jade Picon que foi ‘massacrada’ por Arthur Aguiar e Gustavo. Ambos a colocaram como incoerente, assim como a influenciadora apontou o ator no mesmo lugar. No fim da discussão com Arthur, Jade ficou sem palavras e contra Gustavo o tema foi o discurso de 30 segundos no domingo sobre a doação do prêmio do BBB para instituições de caridade.