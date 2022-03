BBB 22: Arthur Aguiar revela desejo de preparar casamento com Maíra Cardi no final do ano

Em 2017, a ex-BBB organizou uma cerimônia surpresa para o marido; ator disse já ter planejado os detalhes do evento

Reprodução / Instagram / @ArthurAguiar Maíra Cardi é conhecida por ter realizado dois casamentos surpresas



O ator e cantor Arthur Aguiar revelou ao surfista Pedro Scooby, do “BBB 22“, na noite deste sábado, 19, o desejo de organizar o seu casamento com a influencer Maíra Cardi. Em 2017, a ex-BBB organizou uma cerimônia surpresa para o marido. Dessa vez, porém, é Arthur quem quer surpreender a esposa. “E eu que estou fritando com esse bagulho? Eu coloquei muito na minha cabeça que eu quero organizar esse casamento. É porque é sempre ela que organiza tudo. Ela gosta de fazer, mas eu queria fazer isso por ela. Porque ela faz tudo, mas ninguém nunca faz o ‘bagulho’ para ela. Aí eu comecei a fritar com o que ela gostaria, o que seria legal. Eu já idealizei várias paradas, só não vou falar porque ela vai ver e eu vou estragar a surpresa”, disse o artista a Scooby.

“Vocês já conversaram de fazer uma festa? Tipo data?”, indagou o surfista. “Já. Não, data não. Mas existe o desejo mútuo”, responde o ator. “Mas não faz da 8 de outubro, para eu poder ir no teu e tu poder ir no meu”, brincou Scooby. O atleta é casado no civil com a modelo Cíntia Dicker desde novembro de 2020. O casal realizou a cerimônia em Portugal, onde moram juntos, mas os dois já revelaram o desejo de realizar uma grande festa no Brasil. “Não, quero organizar com calma, não fazer nada com pressa. Ou vai ser final do ano, ou início do ano que vem”, respondeu Arthur.