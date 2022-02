BBB 22: Brunna é eliminada no quinto paredão com 76,18% dos votos

Considerada “planta” pelo público, nem a mobilização da esposa Ludmilla salvou a dançarina

Reprodução/Instagram/brunnagoncalves Brunna foi eliminada em paredão com o emrpesário Gustavo Marsengo e o atleta Paulo André



A dançarina Brunna Gonçalves foi a quinta pessoa a ser eliminada em um paredão no BBB 22. Brunna, conhecida por ser esposa da cantora de funk Ludmilla, recebeu 76,18% dos votos dos telespectadores, enquanto o empresário Gustavo Marsengo ficou com 22,24% e o atleta Paulo André levou 1,58%. Membro do grupo ‘Camarote’ da edição, os que já entraram como famosos, Brunna foi considerada pelo público como uma “planta”, ou seja, alguém que pouco aparece na edição, não se posiciona e não chama atenção dos telespectadores, como o apresentador Tadeu Schmidt ressaltou em seu discurso ao mencionar que “o público quer ver histórias”. Por isso, apesar do apoio de Ludmilla, que chegou a prometer sorteio de dois ingressos para um show se ela ficasse na casa, acabou eliminada. Ao conversar com Tadeu após a saída, Brunna disse ter notado que o jeito mais quieto poderia lhe prejudicar, mas que não poderia agir de uma forma diferente ao que era.