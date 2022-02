BBB 22: Brunna atende o Big Fone e indica Gustavo para o paredão

Brother disse que esperava; outros emparedados serão definidos no domingo

Twitter / Reprodução / @GustavoBeats Gustavo vai ao primeiro paredão depois de sua entrada na casa



O Big Fone tocou pela primeira vez no BBB 22 nesta sexta, 18. A dançarina Brunna Gonçalves foi a pessoa mais rápida a atender, e ganhou o direito de indicar uma pessoa ao paredão. Após bastante hesitação, a sister indicou Gustavo, que veio da Casa de Vidro no último domingo, 13. Gustavo demonstrou uma reação de compreensão e disse que já esperava – em parceria com Larissa, a outra presente na Casa de Vidro, o advogado havia votado na dançarina na formação do último paredão. Os outros dois emparedados serão definidos no domingo. O líder Lucas indicará um, enquanto a casa será dividida em três grupos. Cada um dos grupos indicará uma pessoa dos outros ao paredão. Esses três e Gustavo disputarão a prova bate-volta, no qual dois se salvarão. A votação inicia na sequência com os três restantes e prossegue até terça, quando ocorre a eliminação.