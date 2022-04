‘BBB 22’: Com 82,8% dos votos, Arthur Aguiar é escolhido para quarto secreto

Gustavo teve 10,54% dos votos, Linn ficou com 6,26% dos votos e Eliezer teve apenas 0,4%

Reprodução/Twitter/@MimiAugusto Arthur Aguiar foi o escolhido no paredão falso



O Big Brother Brasil 2022 teve seu paredão falso. Nesta terça-feira, 5, o quarteto Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada disputaram a preferência do público para ir ao quarto secreto e ‘comandar’ o jogo. O escolhido tem a opção de cortar a água da casa, colocar todo mundo na xepa, acordar os brothers a qualquer hora e trancar todos no jardim ou todos dentro da casa. Essa é a primeira vez que o paredão falso dá esse poder de controle. Na edição passada, Carla Diaz podia interferir no poder do anjo, mas não usou. Em discurso ‘enigmático’, Tadeu Schmidt revelou que Arthur Aguiar sairia com 82,8% dos votos. Gustavo teve 10,54% dos votos, Linn ficou com 6,26% dos votos e Eliezer teve apenas 0,4%. Ao sair da casa, o ator foi direto para o quarto secreto e chorou ao perceber que era paredão falso. “Obrigado Brasil”, disse Arthur aos prantos. Ele também perguntou para Tadeu “o que estava acontecendo”, mas não foi respondido.