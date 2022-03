Sister buscam ‘se proteger’ de possíveis eliminações no grupo; tradição é realizada pela influencer Jade Picon

Reprodução/TV Globo - 03/03/2022 Eslô e Laís tampam o umbigo para evitar possíveis eliminações do BBB 22



As integrantes do quarto Lollipop, do Big Brother Brasil 22, decidiram utilizar um método da Jade Picon para se proteger da ‘onda’ de eliminações do grupo. Eslô e Laís colocaram um esparadrapo no umbigo com o intuito de se proteger do paredão. A influencer realiza a superstição para para impedir que energias negativas entrem em seu corpo. Nesta quinta-feira, 03, as sisters explicaram que qualquer ‘ajuda’ pode fazer a diferença. “Gente, mandem energias positivas para esse quarto”, argumentou Laís. Larissa, Brunna Gonçalves e Bárbara, as recentes eliminações do reality show, eram do quarto Lollipop.