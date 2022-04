‘BBB 22’: Eslovênia é décima primeira eliminada com 80,74% dos votos

Segundo participante mais votado do paredão, Douglas Silva teve 18,07% da preferência popular pela sua eliminação e o Paulo André registrou 1,19% dos votos

Reprodução/TV Globo Eslôvenia foi eliminada do Big Brother Brasil 22 neste domingo, 03



A sister Eslovênia é a décima primeira eliminada do Big Brother Brasil 22. Neste domingo, 03, quase 50 milhões de participantes votaram e 80,74% destes optaram pela saída de mais uma integrante do quarto Lollipop. Douglas Silva, com 18,07%; e Douglas Silva, com 1,19%, completaram o paredão. Eslô foi à berlinda após o líder, Gustavo, indicá-la junto a Paulo André. Douglas foi escolhido pela casa e integrou o paredão junto à dupla. Jessi, após vencer a prova do anjo, descobriu que nesta semana o dono do colar seria autoimune e garantiu a sua permanência no jogo por mais uma semana.