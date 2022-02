BBB 22: Globo revela participantes da Casa de Vidro do reality

Larissa e Gustavo ficarão dentro do espaço entre sexta e domingo, quando público define se os dois entram

Reprodução / TV Globo Gustavo Marsengo e Larissa Protásia entrarão no BBB juntos ou serão rejeitados pelo público juntos



A Globo revelou nesta quarta, 9, quem são os participantes que entrarão na Casa de Vidro do BBB 22. Os candidatos a integrar o reality são a influencer digital e modelo Larissa Tomásia, de 25 anos, moradora da cidade de Limoeiro, em Pernambuco, que tem 25 anos, e o bacharel em direito e empresário Gustavo Marsengo, de 31 anos, que mora em Curitiba, no Paraná. Nos vídeos, Larissa disse que é uma pessoa extrovertida e explosiva e prometeu que não faltará entretenimento com ela, enquanto Gustavo afirmou se considerar bonito e um ‘hétero top’, e que poderá ser visto como vilão. A dinâmica da Casa de Vidro deste ano será da seguinte forma: os dois ficarão confinados na academia dentro da casa do próprio BBB a partir da próxima sexta, 11; o público vota até o domingo, 13, e define se eles entrarão na casa (ou os dois entram, ou nenhum). Caso sejam aprovados pelos espectadores, estarão imunizados na primeira semana e darão um voto conjunto na formação do paredão. Larissa e Gustavo já estão confinados em um hotel, em observação ao protocolo para prevenção da Covid-19.