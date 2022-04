‘BBB 22’: Gustavo vence sua primeira prova e é o novo líder

Em disputa acirrada com PA, o bacharel em Direito venceu a prova pela primeira vez

Reprodução/TV Globo - 21/02/2022 Gustavo é o novo líder da casa



A casa do Big Brother Brasil 2022 tem um novo líder. Nesta quinta-feira, 31, os brothers participaram da Prova do Líder da Vick em que precisavam acertar uma bolinha em lugares com pontuação. Quem pontuasse mais, levava a liderança e mais uma semana na casa. No fim da fase de classificação, DG, Paulo André e Gustavo avançaram para a rodada final. Depois de diversos empates, Gustavo superou PA e ficou com a liderança inédita do programa. No VIP, Gustavo levou Douglas Silva e Paulo André.

Semana terá duas eliminações

Na reta final do programa, os paredões começam a acontecer um atrás do outro. Nesta sexta-feira, dia 1º, já será formado o próximo paredão com prova do anjo durante o dia. O anjo será autoimune e o líder manda um dos castigados para o monstro para o paredão. Além disso, o líder também indica mais uma pessoa. A casa vota no confessionário. No domingo terá eliminação, prova do líder e nova formação do paredão.