‘BBB 22’: Jade Picon é eliminada com 84,93% dos votos

Influencer teve rivalidade intensa com Arthur Aguiar, o menos votado neste paredão

Reprodução / Globo Jade Picon prometeu que iria doar o prêmio de R$ 1,5 milhão, se o ganhasse



O BBB 22 viveu mais uma noite de paredão nesta terça, 8, e quem saiu desta vez foi Jade Picon. A influencer paulistana foi eliminada com 84,93% dos votos, enquanto a bióloga Jessilane recebeu 13,3% e o ator Arthur Aguiar ficou com 1,77%. O total de votos foi de 698 milhões, o segundo maior da história do programa. No BBB, Jade atraiu a atenção do público pela rivalidade com Arthur – ela foi líder duas vezes e indicou o ator ao paredão em ambas; na última semana, ao atender o Big Fone, soube que já estava no paredão e puxou Aguiar para competir. Os dois também discutiram diversas vezes durante Jogos da Discórdia. Além disso, a promessa de Jade de usar o prêmio de R$ 1,5 milhão para doar não agradou o público, que considerou que ela já pode fazer as doações fora da casa. Jade também se destacou por ser uma participante rica que teria dificuldades com coisas como varrer, espremer limão ou dizer que não sabia que cortar cebola fazia lágrimas caírem.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schimdt relembrou a trajetória de Jade e disse que a resposta que ela esperava do público não veio do jeito desejado, além de relembrar fala da própria Jade que disse não dar segundas chances, como o público não deu a ela. Após a saída, ela disse que não considerava ter errado ao rivalizar com Arthur, por ter sido verdadeira consigo mesma, e que toda a trajetória foi “a melhor experiência da vida”.