BBB 22: Jade Picon e Paulo André deixam festa e se beijam no quarto do Líder

Brothers ficaram logo após Larissa, participante da Casa de Vidro, revelar que o público estava torcendo para o casal

Reprodução/GShow Jade Picon e Paulo André se beijaram no Quarto do Líder após a Festa Chilli Beans



O aguardado beijo entre Jade Picon e Paulo André no “BBB 22” finalmente aconteceu. A influencer e o atleta estavam curtindo o fim da Festa Chilli Beans sentados em um sofá, com as mãos entrelaçadas, quando os outros brothers dedicaram a música “Medo Bobo”, de Maiara & Maraisa, ao casal. Jade aproveitou o momento para convidar P.A para subir para o Quarto do Líder com ela. Ao sair do banho, o semifinalista olímpico notou que não tinha feito a devolução do look da festa e avisou a influenciadora digital que precisa descer. Jade, então, decidiu tomar atitude e puxou Paulo para cama. Em seguida, o casal começou a se beijar ao som de “Capricorniana”, do Poesia Acústica, cantada por Maria, outra participante da edição. A cantora, inclusive, já revelou para os outros confinados que ela e P.A flertavam fora da casa.

O clima entre Jade e o atleta começou assim que a influencer entrou no “BBB 22”, três dias depois do início do programa. Desde lá, os brothers se movimentam para unir o casal, que preferiu “deixar rolar”. Nesta sexta-feira, 11, no entanto, os dois foram pressionados por Larissa, participante da Casa de Vidro. Enquanto dava spoilers sobre a atual edição dos reality, a sister revelou que os dois estavam sendo “shippados” pelos telespectadores. O termo é usado para quando o público torce por relacionamento amoroso. Na internet, o casal ganhou o nome de “Jadré” – uma junção entre Jade e André, o segundo nome de Paulo. Larissa ainda contou que P.A é considerado um dos galãs da edição e recomendou que Jade tomasse uma atitude: “Cuida, viu, porque até a Anitta está de olho nele”.