‘BBB 22’: Jessilane é eliminada com 63,63% dos votos

Professora de Biologia é a última mulher a deixar a casa; Arthur foi o segundo mais votado com 28,54% dos votos

Reprodução/Globo Jessilane é última mulher a deixar o BBB 22



Mais um brother deixou a casa do Big Brother Brasil 2022 neste domingo, 17. Arthur Aguiar, Eliezer, Douglas Silva e Jessilane disputaram o segundo paredão quadruplo da temporada – e o primeiro valendo a eliminação real. A última mulher da disputa, Jessi foi indicação do líder Gustavo, assim como Eliezer. Arthur foi o mais votado da casa e puxou DG no contragolpe. Na reta final, Jessilane foi a escolhida para deixar o reality na penúltima semana. A porcentagem foi de 63,63% dos votos contra 28,54% de Arthur, 5,91% do Eliezer e 1,92% de Douglas Silva.