‘BBB 22’: Larissa é eliminada com 88,59% dos votos

Vinda da Casa de Vidro, a infuencer ficou apenas duas semanas na casa do reality show

Reprodução / TV Globo Larissa Tomásio foi uma das participantes do BBB 22 que entrou através da Casa de Vidro



A passagem da influencer pernambucana Larissa Tomásio pelo BBB 22 foi breve: durou apenas duas semanas. Larissa foi a eliminada do sexto paredão com 88,59% dos votos, enquanto o ator Arthur Aguiar teve 5,9% e a cantora Linn da Quebrada recebeu 5,51%. Larissa foi uma das participantes da Casa de Vidro, que entrou depois dos outros participantes. Após o público aprovar a entrada da influencer e de Gustavo Marsengo, Larissa se aliou ao grupo de Eslovenia, Jade Picon e outros, que vem sofrendo nos paredões. No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt relembrou que a entrada de Larissa foi cercada de expectativa e que ela foi para o paredão por apenas um voto. Ao conversar com Tadeu na saída, Larissa avaliou que, apesar de ter acompanhado as primeiras semanas de fora, uma vez dentro da casa é difícil avaliar o que o público pensa.