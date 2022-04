‘BBB 22’: Linn da Quebrada é eliminada com 77,6% dos votos

Artista foi escolhida pelo público para deixar a casa; Eliezer teve 15,66% enquanto Gustavo somou apenas 6,74%

Reprodução/TV Globo Linn da Quebrada está no paredão



A sister Linn da Quebrada é a décima segunda eliminada do Big Brother Brasil 22. Neste domingo, 10, a artista recebeu 77,6% dos votos do público do reality e deixou a competição. Eliezer, com 15,66%, e Gustavo, com 6,74% dos votos, completaram o paredão. Linn foi à berlinda após o líder, Douglas Silva, indicá-la. Eliezer foi escolhido pela casa e, através de um contragolpe, puxou Gustavo para a berlinda. Com o resultado, Eliezer se torna o primeiro membro do quarto Lollipop a voltar de mais de um paredão na atual edição.