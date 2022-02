BBB 22: Lucas vence a Prova do Líder pela primeira vez

Novo líder levou Eslovenia, Douglas Silva, Linn da Quebrada, Natália e Arthur Aguiar para o VIP

Reprodução / Globo Lucas conseguiu vencer prova do líder



O BBB 22 teve mais uma prova do líder nesta quinta, 18, que terminou com o participante “pipoca” Lucas Bissoli como vencedor. A competição consistia nos participantes tentando lançar uma bola com a mão até um gol a alguns metros de distância; quem acertasse, ganhava 72 pontos, e, se a bola parasse em um dos espaços laterais à pista, diferentes pontuações eram dadas. Quem fizesse menos pontos iria para a xepa, a parte da casa com comida pior – Jessilane acabou sofrendo a “punição”. Após todos lançarem, Eslovenia, Gustavo, Tiago e Lucas avançaram para a fase final. Na decisão, Lucas foi o primeiro e conseguiu marcar um gol e acertar o segundo espaço com mais pontos, enquanto os outros três não conseguiram fazer mais pontos já no primeiro lançamento e foram derrotados. Lucas escolheu Eslovenia, Natália, Linn da Quebrada, Douglas Silva e Arthur Aguiar para o VIP, a área da casa com comida boa e outras regalias.