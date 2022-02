BBB 22: Maria é acusada de agressão pelo público no Jogo da Discórdia mais uma vez

Dinâmica previa derramar água suja na cabeça de outro participante; sister acertou balde na cabeça de Natália

Reprodução / Globo Maria derrama balde de água suja em Natália durante Jogo da Discórdia no BBB



O BBB 22 teve mais uma edição do Jogo da Discórdia nesta segunda, 15, ocasião em que os participantes podem resolver suas desavenças ao vivo, e a sister Maria foi acusada de agressão pela segunda vez consecutiva. A dinâmica funcionava da seguinte forma: um participante escolhia uma plaquinha e fazia uma acusação contra outro; os demais integrantes votavam se a acusação procedia. Se escolhessem que sim, o acusador derramava um balde de água suja na cabeça do acusado; se votassem que não, o acusado é quem daria banho no outro. Natália escolheu para Maria a acusação de “Fala Muito e Faz Pouco”, para a qual a maioria dos brothers votaram não. Na hora de derramar a água em Natália, Maria acabou acertando o balde na cabeça de Natália, que reclamou na hora.

se isso aqui não foi agressão eu sou uma geladeira Brastemp Frost Free BRO80AK com Ice Maker Side Inverse pic.twitter.com/l9TdI6kIc0 — Chico (@chiquinkk) February 15, 2022

Na volta do intervalo, o apresentador Tadeu Schmidt chamou a atenção de Maria para o ocorrido e perguntou para Natália se estava tudo bem, ao que a sister respondeu que sim. Na sequência, Maria resolveu acusar Natália de desagradável, acusação que a maioria da casa concordou. Na hora de derramar mais água na cabeça da colega, Maria disse que a mão escorregou na vez anterior. Após o término do Jogo, Maria se disse decepcionada por ter sido agressiva e reagido com raiva, afirmou ter sido sem querer e relembrou que foi a segunda vez. Na segunda passada, 8, Maria já havia sido acusada de agressão pelo público ao colar uma plaquinha na cabeça de Arthur Aguiar com força excessiva. A direção do programa não aplicou punições na ocasião.

maria jogando a água com cuidado na natalia agora pic.twitter.com/6RpiTwzjyA — pet (@petcomenta) February 15, 2022

TA EXPULSA PRA MIM TÁ EXPULSA — Rafael Portugal 🤙🏻☎️ (@rafaelportugal) February 15, 2022

achei muito errado eles deixaram pra nat decidir ali na hora na frente de todo mundo sobre a agressão da maria. ela ali naquela situação não tava tendo como entender tudo. foi tão forte que a gente escutou o barulho. fico pensando se ela não ficou zonza? — Madama 🧜🏽‍♀️ (@br000na) February 15, 2022

Agora é sério, a produção vai deixar passar batido a agressão da Maria contra a nath ? E ela ainda falou “ BEM FEITO” .. Maria fez de propósito. E por ela falar “Bem feito” comprovou . #bbb22 — Micael (@MicaelOficial) February 15, 2022

MARIA EXPULSA AGORA!!! Olhem por esse ângulo, ela empurrou o balde na cabeça da Natália! FOI AGRESSAO! #mariaexpulsa pic.twitter.com/jJjF4bYMd5 — willian 🧜🏾‍♀️ (@salomaowill) February 15, 2022

Acabou de dizer que fez por raiva, que ficou tomada pelo ódio. E ainda disse “é a segunda vez, fiz com o Arthur também”. — Anita Efraim (@niefraim) February 15, 2022

Cara, surreal. Falou “tô muito bolada comigo mesma por essa atitude QUE TIVE”. — Anita Efraim (@niefraim) February 15, 2022

saiu falando bem feito e acabou de admitir no pay-per-view que agiu por raiva, pela segunda vez. O fato da nat não ter levado isso adiante, não anula a agressão. pic.twitter.com/NHOKiWxlae — Bianca DellaFancy (@DELLAFANCY) February 15, 2022

Maria no ao vivo falou que o balde escorregou e agora está falando que não gostou de ter sido agressiva, que a Natália irritou tanto ela que ela agiu sem pensar. Ué? #bbb22 — Lola Ferreira (@lolaferreira) February 15, 2022

Gente eu não achei que escorregou balde nenhum não — Viih Tube 🎬 (@viihtube) February 15, 2022