‘BBB 22’: Pedro Scooby vence Prova do Anjo e indica Natália e Eliézer para o Monstro

Surfista completou circuito mais rápido contra três adversários diferentes e poderá imunizar alguém na formação do paredão

Divulgação / TV Globo Pedro Scooby é o anjo desta semana no BBB 22



Pedro Scooby foi o vencedor da Prova do Anjo realizada nesta sexta, 8, no BBB 22. Na disputa, os participantes tinham que completar um circuito mais rápido que um oponente – acertar argolas em postes verticais; depois, achar uma mortadela falsa procurando em nichos específicos e, por fim, deveriam encaixar uma série de engrenagens em um painel de forma com todas se conectassem e girassem juntas. Para a semifinal, avançaram Jessilane, Scooby, Gustavo e Arthur; na final, o surfista triunfou sobre Arthur. Após a vitória, Scooby indicou Natália e Eliézer para cumprir o castigo do monstro – os dois terão que se vestir como rei e rainha de de xadrez e ficar de pé em um tabuleiro do jogo, e quando uma sirene tocar, apenas um poderá sair do local, mas terá que voltar quando tocar novamente. Scooby terá o poder de imunizar alguém na votação do paredão, que ocorrerá ainda hoje.