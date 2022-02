‘BBB 22’: Scooby questiona Abravanel sobre verdadeiro nome de Silvio Santos: ‘Nem Silvio e nem Santos’

Revelação deixou o surfista surpreso; curiosidade levou o apresentador aos assuntos mais comentados das redes sociais

Reprodução/GShow Tiago revelou que o nome verdadeiro do avô é Senor Abravanel



Pedro Scooby surpreendeu Tiago Abravanel na noite de sábado, 12, ao questionar o ator sobre o verdadeiro nome de seu avô, o apresentador Silvio Santos. Os amigos estavam na cozinha do VIP do “BBB 22” com Paulo André quando o nome do dono do SBT entrou na conversa. “O nome dele é Silvio Santos Abravanel ou Silvio Abravanel Santos?”, perguntou o surfista a Tiago durante a refeição. “Nenhum dos dois, ele não chama Silvio e nem Santos”, responde Tiago, que completa: “É nome artístico”. “E Abravanel?”, continua Scooby. “Abravanel sim. O nome dele é Senor Abravanel”, explica o cantor, deixando os presentes em choque. “Todo mundo sabe disso?”, indaga P.A. “Sim. Quer dizer, muita gente não sabe, mas ele não esconde”, afirmou Tiago. Assim como Scooby e Paulo André, muitos internautas ficaram surpresos com a revelação. Outros ficaram indignados com o surfista por não saber da informação. A discussão logo colocou o nome de Silvio Santos entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

Confira as reações:

Este vídeo serve e muito para o pessoal, principalmente do #BBB22, que soube hoje que Silvio Santos nome é artístico, e que o real nome dele é Senor Abravanel. Ele próprio explica isso em um vídeo dos anos 80 em seu programa. pic.twitter.com/YMfckQRgIx — Fernando Borges (@FernandoBorge81) February 13, 2022

Sério que tinha gente que não sabia? Achei que o nome do Siilvio Santos ser Senor Abravanel já era um conhecimento geral https://t.co/hp6rGpjmni — L.R. Barbosa (fka #RMG) (@_luizric96) February 13, 2022

Hoje, aos 34 anos, eu descobri que o nome do Silvio Santos é Senhor Abravanel. 😵‍💫 — andré (@aluizcfcf) February 13, 2022