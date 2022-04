Big Boss revela como será retorno de Arthur Aguiar para a casa do BBB 22

Ator foi ‘eliminado’ em paredão falso e está em quarto secreto ‘monitorando’ os brothers

Divulgação/ TV Globo Arthur está no quarto secreto depois de 'sair' em paredão falso



Boninho soltou nas redes sociais quando e como Arthur Aguiar vai voltar do quarto secreto para a casa do Big Brother Brasil 2022. Na terça o ator foi ‘eliminado’ em paredão falso e está controlando a casa desde então. Em sua conta do Twitter, o Big Boss disse que o confinamento seria por 36 horas, o que garante o retorno no começo da tarde desta quinta-feira, 7. Durante o ao vivo, Tadeu Schmidt confirmou que será às 13h (horário de Brasília). “Só vocês a essa hora para inventar Arthur coelhinho. E não é que a gente conseguiu? Amanhã ele vai entrar de Coelhinho da Lacta”, revelou. O ator está em um quarto assistindo a movimentação da casa e já usou os poderes de cortar água, acordar os brothers a qualquer hora e liberar cooler de bebidas.