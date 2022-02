Casa de Vidro: Equipe de Gustavo escolhe emoji e gera polêmica com ex-BBB; entenda

Curitibano selecionou a mesma figura usada pela torcida de Bil Araújo, participante do ‘BBB 21’ e vice-campeão de ‘A Fazenda 13’

Reprodução/Rede Globo Bil pediu à equipe de Gustavo que altere o emoji escolhido pelo bacharel em direito



O bacharel em direito Gustavo Marsengo, um dos escolhidos para a Casa de Vidro, mal entrou na casa do “BBB 22” e já causou polêmica. Isso porque a equipe do curitibano escolheu o mesmo emoji usado pela torcida do ex-BBB Acrebiano. O ex-participante de “No Limite” e vice-campeão de “A Fazenda 13“, Bil Araújo, usa a figura de lobo (🐺 ) em suas redes sociais desde a sua entrada no “BBB 21”, quando os confinados escolhem um emoji para identificar a sua torcida. Ao notar que o emoji escolhido por Marsengo também era um lobo, Bil Araújo solicitou a mudança à equipe do bacherel em direito. “Troca o emoji, ADM”, pediu Acrebiano. As figuras são tão importantes para a identificação dos confinados que a torcida de Juliette Freire, campeã da edição do ano passado, ficou conhecida pelo ícone selecionado pela paraíba: um cacto. Gustavo e Larissa Tomásia entram na casa de vidro nesta sexta-feira, 10. Ambos já estão confinados em um hotel, em observação ao protocolo para prevenção da Covid-19.

Entenda a dinâmica da Casa de Vidro:

A dinâmica da Casa de Vidro deste ano será da seguinte forma: os dois ficarão confinados na academia dentro da casa do próprio BBB a partir da próxima sexta, 11; o público vota até o domingo, 13, e define se eles entrarão na casa (ou os dois entram, ou nenhum). Caso sejam aprovados pelos espectadores, estarão imunizados na primeira semana e darão um voto conjunto na formação do paredão.