Eli suspeita de Arthur Aguiar e pede revisão de sorteio da prova do Anjo do ‘BBB 22’

Carioca afirma que o ator olhou para dentro da urna antes de retirar as bolinhas; Laís também disse ter visto o artista ‘trapacear’

Reprodução/Rede Globo Eliezer, Jessilane e Lina ficaram de fora da Prova do Anjo deste sábado, 19



Eliezer, do “BBB 22” entrou no confessionário para pedir revisão do sorteio da Prova do Anjo, que aconteceu na tarde de sábado, 19. O líder Arthur Aguiar foi o responsável por sortear quem participaria da disputa. O carioca afirma que o ator olhou para dentro da urna antes de retirar as bolinhas. Eli, Lina e Jessi não puderem concorrer ao Anjo. Parte dos telespectadores também usaram as redes sociais para apontar a suposta “trapaça” do artista para proteger seus aliados: Paulo André, Scooby e DG. “Eu fui lá e pedi a revisão desse momento. Falei: ‘Não sei como funciona isso, mas quando eu tenho uma dúvida, eu prefiro trazer para vocês'”, contou Eli sobre o que disse à produção. Laís também suspeitou da atitude do líder e conversou com seu affair Gustavo. “Eu não queria [bater boca]. Eu vi, segurei e pensei: ‘Têm câmeras olhando'”, relatou a médica.

Reveja o momento do sorteio: