Eliezer afirma que vai terminar relacionamento com Natália: ‘Não vai dar mais’

Brother externou seu desejo em conversa com membros do quarto Lollipop

Reprodução/Globo - 11/02/2022 Eliezer disse que ele e Natália não mais serão um casal



Em conversa realizada no quarto Lollipop neste sábado, 05, Eliezer afirmou que não pretende continuar o seu relacionamento com Natália e irá contar para a sister que os dois não mais estarão juntos no reality. A fala foi direcionada para Eslovênia, Laís e Vinicius e o participante alegou que irá ‘jogar a real’ com a colega. ““Vou lá conversar com ela e, tipo… Não vai dar mais, entendeu?” Os amigos alertaram para que o rapaz pense bem, pois pode mudar de opinião assim que ingerir bebidas alcoólicas nas festas do Big Brother. “Cuidado com o que você vai falar. Porque, quando você bebe, você vai agir de outra forma”, ressaltou Laís. Em seguida, Eslô também fez um alerta: “Se você falar para ela que não quer mais, ficar bêbado e ficar com ela, você é um filho da p*ta”.